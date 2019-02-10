Kartal'da enkaz altında yakınlarının çıkarılmasını bekliyordu, kalp krizi geçirdi
Kartal'da 21 kişinin öldüğü çöken binanın enkazından yakınlarının çıkarılmasını kriz merkezinde bekleyen bir kişi kalp krizi geçirdi. Kriz geçiren kişiye ilk müdahale 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı
- AA
İstanbul'un Kartal ilçesinde 7 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezinde bekleyenlerden biri kalp krizi geçirdi.
Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta Çarşamba günü meydana gelen olayın ardından oluşturulan kriz merkezinde yakınlarından haber almak için bekleyenler arasında bulunan Zeki Kavak, fenalaşarak yere yığıldı.
Bekleme salonundaki yakınlarının bilgi vermesi üzerine Kavak'a, ilk müdahaleyi merkezde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri yaptı.
Kavak, ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Zeki Kavak'ın, çöken binada akrabaları olduğu ve bu nedenle kriz merkezinde beklediği öğrenildi.
Çöken binanın enkazında arama ve beton yığınlarını kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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