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Kartal'da gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kartal'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alınan bilgiye göre Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Okul Timleri, Karlıktepe Mahallesi'nde okul çevresinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine yapılan operasyonda fıstık ve çikolata kutuları içerisinde alüminyum folyolara sarılı 32 adet skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu öğütmede kullanılan el değirmeni ele geçirildi. 

İş yeri sahibi U.D. gözaltına alındı. U.D.'nin, uyuşturucu madde ve kasten yaralamadan kayıtlarının olduğu belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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