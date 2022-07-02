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Kartal'da kaza: 2 kişi yaralandı

İstanbul'da Kartal sahil yolunda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 06:54 - Güncelleme:
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Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Hüsniye Tuna G. yönetimindeki 45 Y 8777 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle ağacı yerinden söken otomobil, takla atarak ters döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan Umut D, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Umut D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis yolda başka bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otomobilde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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