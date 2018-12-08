Kartal'da kumar baskını:11 gözaltı 

Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Caddesi'nde bulunan bir işyerinde internet üzerinden yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisi üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri 4 Aralık'ta adrese baskın düzenleyerek işyerinde bulunan 11 kişiyi gözaltına aldı. Polis, yaptığı baskında 12 dizüstü bilgisayar, 1 televizyon, 2 modem ve 950 lira para ele geçirdi. Ekipler yaptığı incelemede masalarda bulunan bilgisayarlarla internet üzerinden bir oyun sitesinde kumar oynandığını tespit etti.

İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden S.K. hakkında "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapılırken, 10 kişiye ise kabahatler kanuna göre para cezası kesildiği öğrenildi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zabıta müdürlüğü yetkililerine bilgi vererek iş yerini mühürletti.