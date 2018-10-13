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Kartal'da meyve suyu yüklü tır devrildi

Kartal'da viraja alamayan meyve suyu yüklü tır devrildi.

  • DHA
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Kaza Sanayi Caddesi Kartal Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Eker'in kullandığı 01 ABH 266 plakalı meyvesuyu yüklü TIR viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken polis ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen TIR'daki meyve suları çağırılan başka bir TIR'a taşındı. Devriler araç  çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı. 

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