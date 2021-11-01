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Kartal'da otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı

Kartal D-100 Karayolu'nda bir otomobil, durağa yanaşan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan iki kişi yaralandı.

DHA1 Kasım 2021 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:14
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Olay saat 10.20 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 UP 4530 plakalı otomobil ıslak zeminden dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç o esnada durağa girmekte olan Kurtköy-Kadıköy seferini gerçekleştiren 16KH numaralı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Diğer sürücülerin haber etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin içerisinde bulunan ve polis memuru olduğu öğrenilen iki kişi kazada yaralandı. Polis ekiplerince olay yerinde önlem alınırken, yaralılar ambulanslarla Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazandan dolayı oluşan trafik otobüs ve aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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