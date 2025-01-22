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Kartal'da toprak kayması sonucu bir otomobil inşaat alanına düştü

İstanbul Kartal'da park halindeki bir otomobil, toprak kayması sonucu inşaat alanına düştü.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 06:45 - Güncelleme:
Kartal'da toprak kayması sonucu bir otomobil inşaat alanına düştü
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Hürriyet Mahallesi Lider Sokağı'nda 8 katlı bir binanın yan tarafında açılan temel inşaatında, toprak kayması meydana geldi.

Apartman sakinleri toprak kayması esnasında gelen sesler üzerine binadan çıkarken park halindeki bir otomobil, inşaat alanına düştü.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemelerde binanın otopark alanındaki toprağın inşaat alanına doğru kaydığını, bu esnada bir otomobilin buraya düştüğünü, bir otomobilin daha düşme riski olduğunu tespit etti.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan inşaat alanının etrafına emniyet şeridi çekildi.

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