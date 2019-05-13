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Kartal'da yangın: Genç kadının cansız bedeni bulundu

KARTAL'da yangın çıkan daireye giren itfaiye bir kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

  • DHA
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3 yıl önce eşini kaybeden Feride Genç (37), 4,5 yaşındaki çocuğuyla, Petroliş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşıyordu. Feride Genç bu sabah çocuğunu kreşe bıraktıktan sonra işe gitmeyerek, evine döndü. Genç'in kaldığı dairede saat 13.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı yoğun duman kapladı. Dumanları fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun duman çıkan dairenin kapısını kırarak, içeriye girdi. Ekipler yangına müdahale ederek duman tahliyesi yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Feride Genç'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri yangın çıkan dairede inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Hayatını kaybeden kadının komşusu, "Evdeydik. Komşular camdan çıkan dumanı görmüşler. Komşular kapıyı açmaya çalışmışlar, açamamışlar" dedi.

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