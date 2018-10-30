Kartepe Zirvesi 2018’den İnsanlığın Sesi Dünyaya Yayıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene ikincisini düzenlediği 30 ülkeden bilim, medya ve siyaset insanının katıldığı “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” Kocaeli Zirvesi 2018, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımlarıyla sona erdi. Zirvede, AB ve Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumların temsilci gönderirken, 2 Çalıştay, 1 Açılış Oturumu, 44 Panel, 9 Vaka Kritik, 12 Akademik Panelde; göç, mültecilik ve insanlık bütün boyutlarıyla ele alındı. Kapanış oturumunda AK Parti Genel Başkan Vekili Prof.Dr. Numan Kurtulmuş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, küresel mesajlar verdi.

ZİRVE DEKLERASYONU 29 KASIM’DA

Kartepe Zirvesi’nin oldukça yorucu ve görünen ve görünmeyen kahramanlarının olduğunu dile getiren Prof. Dr. Beril Dedeoğlu “Son derece kapsamlı konuların tartışıldığı 3 gün geçirdik. Birbirinden farklı konuların birbiriyle ilişkilendirmesi de bir başarı idi. Çok sayıda insanın bakış açılarına değinilmesi de önemli idi. Toplantıların büyük kısmında ortaya çıkan fırsatların hatırlatılması da zirvenin önemini artırdı. Zirvenin en temel amacı ülkesini değiştiremeyenlerin ülkesini değiştirmek zorunda kalanlara yönelik çözümler araması idi. Ayrıca 29 Kasımda Kartepe Zirvesi deklarasyonunun yayınlanması planlandı. Böylece Zirve’de çıkan sonuç ve fikirlerin tüm dünyaya paylaşılması sağlanacak.”

ORTAK ARZUMUZ İNSANLIĞIN HUZURU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “3 gün boyunca 30 ülkeden, 360 bilim, medya ve siyaset insanıyla, insanlığın en yakıcı meselesini; Göçü, Mülteciliği ve İnsanlığı çok farklı açılardan ele aldıklarını ifade ederek” köklerinden koparılarak yeryüzüne savrulan, milyonlarca göçmen adına sorular sorduk. Aldığımız cevaplar, insanlığın, vicdanın ve aklı selimin diri, dipdiri olduğunu göstermiştir. Ortak arzumuz her bir insanın, kendi vatanında huzur ve güven içinde yaşamasıdır. Zirve’de, bu arzunun iradeye dönüşmesini sağlamaya, uygarlığa, vicdana ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu ifâ etmeye çalıştık.”

“ZİRVE, DÜNYAYA MODEL OLDUĞUMUZU BİRKEZ DAHA GÖSTERDİ”

Kartepe Zirvesi’nde bir kez daha Türkiye’nin göçmenlere karşı tutumunun tüm dünya için önemli bir model olduğunun tespit edildiğini kaydeden Başkan Karaosmanoğlu” Türkiye göç olgusunu, Dünyada en iyi anlayan ve yöneten ülkedir. Dünyanın, Türkiye’nin ortaya koyduğu modele dikkat kesilmesi, bu modeli geliştirmesi, insanlığın selameti için elzemdir. İnsanın muhatap olduğu bütün sorunlara çözüm aramak, Kocaeli Büyükşehrin olduğu kadar tüm yerel yönetimlerin de meselesidir. Çünkü bizim muhatabımız doğrudan insandır. İnsanın, insanlığın muhatap olduğu hiçbir sorunu görmezden gelemeyiz. Zirve’de milyonlarca göçmen adına sorduğumuz soruları, geliştirdiğimiz çözüm önerilerini, politika yapıcılar için tavsiye kararlara dönüştüreceğiz. Kartepe Zirvesi 2018 Deklarasyonu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Çözüm önerilerimizin takipçisi olacağız. Katıldığınız için, önemsediğiniz için, dertli olduğunuz için hepimize tek tek teşekkür ediyorum. Sonucun insanlığın kanayan yarasına çözüm olmasını Allah’tan diliyorum.”

“ROMA’DA ŞENLİK YAPMAK, SADECE ROMALILARIN HAKKIDIR”

Dünyanın en önemli konularından birisine değindiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş” İkincisinin başarı ile uzun yıllarca devam edeceğinden eminim dedi. Kurtulmuş: “Hukukçular bilir. Roma da Şölen yapmak Romalıların hakkıdır , diye bir söz vardır. Roma’ya yabancı girmesi çukurlarla, setlerle engellenir ve şölenlere o yabancının katılmasının hakkı yoktur. Aslında bugünkü Dünya’nın Roma’dan farkı yok. Tel örgülerle çevriliyor. Mülteciler gelmesin diye garibana ayağını çelme takılıyor. Aslında konu insanoğlunun zihnindeki yabancı kavramıdır. Dün kapısını kapatarak içeri almayanlarla, onların yurtlarını kopartmalarına neden olan anlayış anlıdır. Özellikle dünyada rahatı yerinde olanları düşünenler, aynı Romalılar gibi bugün zihinlerindeki yabancı kavramı üzerinden birçok şeyi ötekileştirmektedir.”

“ZENGİNLİĞİ İSTİSMAR EDEN ASALAKLAR”

Numan Kurtulmuş sözlerine şu şekilde devam etti: ” Araştırmalardan birisinde yabancıları nasıl kabul ediyorsunuz diye sorulduğunda, Almanya halkının yabancılar zenginliği istismar eden asalaklar olarak görenlerin sayısı çok fazla. The Gardian Gazetesinin yapmış olduğu araştırma da yabancı Müslümanlar sizin nüfusunun kaçını oluşturuyor sorusuna ise olduğundan fala oranda cevapları çıkmakta. Yabancı kavramı gözlerinde çok büyüyor. Günümüzde İslamifobia, göçmen karşıtlığı kavramları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ürkütücü nitelikte. Yabancıların ötekileştirildiği bir dünyada artan ırkçılığın, ayrımcılığın oranı giderek artmakta.”

“DÜNYA SEYREDİYOR”

Batının, Avrupa’nın Amerika’nın siyasetçilerine buradan seslenmemiz lazım. Size 3,5 oranında oy getirenler için insanları ötekileştirmek adına asla destek olmayın. Bu insanlık için hazin bir olaydır. 1967’de Filistinlilerin yaşamaya başladığı göç ile başlayan hızlı göçmen sorunu dünyanın her yerine yayıldı. Bu göçler zaruri bir şekilde oldu. Artık o kamplardaki insanların biçareliğini herkes biliyor. Orada gördüğümüz trajedileri unutamıyoruz. Maalesef Dünyanın seyrettiği bir tablo ile karşı karşıdayız. Sadece rabbimiz Allah diyenleri sindirmek için yapılıyor. Her vesile ile rablerine dua ederek ölümü bekleyen insanların olduğunu biliyoruz. Bu çok acı.”

“ROMA ZİHNİİYETİYLE MÜCADELE EDİYORUZ”

Biz göçmenlere Romalılar gibi değil; misafirlerimiz diye bakarız. Sadece onlara değil dünyanın her yerinden gelenlere el avuç açıp misafir olarak görmüş ülkenin evlatlarıyız. Göç olayına duyarsız kalanların sayısı çoğunlukta. Aman bize dokunmasınlar diyen kesim ise fazla. Çok azı ise nasıl yardım edebileceğini sorgulamakta. Azınlık ise bu göç meselesini nasıl çözebiliriz düşüncesinde. İşte bu azınlık dediğim kesim Kartepe Zirvesi’nde bulunan sizlersiniz Büyüsü bozulmuş bir dünya sisteminden bahsediyoruz. Çözelim dediğinde dünyanın takati yok. Dünya ülkelerine sesleniyorum. Buyurun her ülke gayrı safi milli safi hasılasının bir kısmını BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine versin. Bakın mülteci meselesi nasıl çözülüyor.”