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Kartepe'de silah ve uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda 248 ruhsatsız tabanca ve 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

DHA11 Kasım 2024 Pazartesi 19:15 - Güncelleme:
Kartepe'de silah ve uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kartepe ilçesinde geçtiğimiz 8 Kasım Cuma günü 2 otomobil ve 1 tankerde arama yapıldı.

Yapılan aramada 248 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı halde 248 adet şarjör, 8 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ile suç geliri olduğu değerlendirilen 13 bin 100 Dolar ve 150 Euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri

Kocaeli Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • kocaeli
  • uyuşturucu operasyonu
  • silah kaçakçılığı

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