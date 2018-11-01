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Karton yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'ın karton yüklü dorsesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yanan dorseyi söndürdü.

  • DHA
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Olay akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ramazan Sabır, yönetimindeki 81 EB 649 plakalı karton yüklü TIR'ın dorsesinden dumanların yükseldiğini fark etti. Ramazan Sabır aracı yolun sağ şeridine park ederek, çekiciyi dorseden ayırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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