Kaş açıklarında 283 düzensiz göçmenin kurtarılma görüntüleri paylaşıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 20.41'de Kaş'a 100 deniz mili (yaklaşık 180 kilometre) mesafede, içerisinde düzensiz göçmen bulunan bir tekneden acil yardım çağrısı alındı.



Bölgedeki tüm gemilere acil yardım çağrısı iletilirken, en yakın mesafede bulunan bir ticari gemi ile irtibat kurulup, söz konusu tekneye ivedilikle yardım edilmesi gerektiği bildirildi.

Acil yardım çağrısı ile eş zamanlı olarak olay mahalline Sahil Güvenlik Komutanlığına ait dört bot görevlendirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile kurulan koordinasyonla bölgede seyir halindeki birer fırkateyn ve korvetin de sevk edilmesi sağlandı.

Bununla birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yardım çağrısı yapan teknenin tespiti için bir insansız hava aracı (İHA) görevlendirildi.

Arama-kurtarma faaliyetleri sonucu, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu teknedeki 283 düzensiz göçmen olay mahalline yönlendirilen ticari gemiye alındı.



Göçmenlerin bulunduğu ticari gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları refakatinde Antalya'ya intikal ettirildi.