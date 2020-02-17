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Kasada para bulamayan hırsızlar fıstık ve çikolata çaldı

Siirt'te iki hırsız, girdikleri okey salonundan kasada para bulamayınca yaklaşık 2 bin lira değerinde fıstık ve çikolata çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA17 Şubat 2020 Pazartesi11:40 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 11:40

Olay, Bahçelievler Mahallesinde geçtiğimiz günlerde bir okey salonunda yaşandı. Hırsızlar, yanlarında getirdikleri bir alet ile camın kilidini zorlayarak kırdı. Ardından iş yerine giren hırsızlar, kasaya yöneldi. Kasada para bulamayan hırsızlar yaklaşık değeri 2 bin lira olan fıstık ve çikolatayı aldıktan sonra kaçtı. Sabah iş yerini geldiğinde fıstık ve çikolataların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Özcan Bilgi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

2 AYDA 2 KEZ SOYULDU

2 ay içinde iş yerinde 2 defa hırsızlık olayının yaşandığını belirte Bilgi, birinci olayın gece saat 03.30’da ikinci olayın ise sabah 06.00 sularında yaşandığını söyledi. Bilgi, "Maddi zarar var. Biz bunu göz ardı ediyoruz maddi zararın. Yakalanan çocukların 14-15 yaşlarında olması ve onların serbest bırakılması tabi bize üzüntü verici bir olay. Devletimizin bu konuda önlem alması lazım. Biz esnaf olarak mağdur durumdayız. Tek üzüldüğümüz nokta 13-14 yaşlarındaki çocukların bu suça teşvik olmaları okulda olmaları gerekirken gelip hırsızlık yapmaları esnafa zarar vermeleri ister istemez bizi düşündürüyor işin doğrusu. Bu konu da çok üzgünüz. Dükkanımızda yatıp kalkmaya başladık. Önümüzdeki günlerde silahlı bekçi tutmayı düşünüyoruz. İnşallah bir daha tekrarlanmaz" dedi.

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