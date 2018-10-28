Kasap lakaplı uyuşturucu satıcısı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri uzun süredir peşinde oldukları, uyuşturucu madde depoladığı ve sattığı öğrenilen “Kasap” lakaplı torbacı Bülent Y.’nin, Bahçelievler’de bir evde olduğunu belirledi. Fiziki ve teknik takiplerin ardından operasyon için düğmeye basan narkotimler, hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçti. Ardından narkotik polisi, Çobançeşme Mahallesi Bozkurt Sokak üzerindeki bir binaya operasyon düzenledi. Operasyonda daireye gelen narkotimler, uyarıları rağmen açılmaması üzerine koçbaşıyla kapıyı kırdı. İçeriye giren tim, peşinde olduğu 2 zehir tacirini kıskıvrak yakaladı. Torbacıları kelepçeleyerek yere yatıran tim evde arama yapmaya başladı.

ÇORAP, POŞET VE VALİZLERDEN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Evde yapılan aramalarda narkotimler, salondaki bir dolabın içerisinde çoraplara gizlenmiş çok miktarda ot esrar ele geçirdi. Aramalara devam eden polis, bazanın altına saklanmış poşetlerin içerisinde ise satışa hazır şekilde 229 adet uyuşturucu madde buldu. Operasyon esnasında torbacıların pencereden aşağıya attığı belirlenen valizin içerisinde de hassas terazi ve bir miktar “skunk” diye tabir edilen maddeler ele geçirildi. Bulunan tüm maddelere ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 6 bin 150 liraya polis ekipleri tarafından el konuldu.

ARKADAŞI DA YAKALANDI

Öte yandan operasyon kapsamında narkotimler tarafından uzun süredir aranan “Kasap” lakaplı Bülent Y. ve Aziz K. da kıskıvrak yakalandı. Torbacılardan Bülent Y.’nin çevrede kendini esnaf olarak tanıttığı, yaşadığı evde uyuşturucu madde depoladığı ve satışını gerçekleştirdiği öğrenildi. Torbacıların ele geçirilen cep telefonlarında yapılan fiziksel incelemede ise uyuşturucu trafiği tespit edildi. Şifreli konuşmalar yapan zehir tacirlerinin, mesajlaşma programlarıyla birbirlerine attığı konumlarda ticareti gerçekleştirdikleri belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyonun ardından narkotimler tarafından gözaltına alınan Bülent Y. ve Aziz K. ters kelepçe yapıldıktan sonra başları eğdirilerek polis aracına bindirildi. Şubeye götürülen ve ifadelerini alınarak sorgulanan 2 torbacı, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.