Kasapoğlu'ndan CHP'nin seçim ofisine ziyaret

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, Menderes ilçesindeki AK Parti seçim ofisinde partililerle bir araya geldi.

Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, seçime çok az bir süre kaldığını hatırlattı. Bu süreçte çalışmaları yoğunlaştıracaklarını kaydeden Kasapoğlu, "Menderes'te girilmedik gönül bırakmayacağız inşallah. Davamızı, hakikatleri anlatacağız ve inşallah Menderes başta olmak üzere İzmir'de bu bayrağı en üste taşıyacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı ile AK Parti seçim ofisinin yanındaki CHP seçim ofisini ziyaret etti. Burada CHP Menderes Gençlik Kolları Başkanı Turgut Can Yanardağ ve partililerle sohbet eden Kasapoğlu, ikram edilen çayı içti.

Kasapoğlu, CHP'nin seçim broşürlerinden birini de incelemek üzere aldı.