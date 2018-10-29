Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında Suudi Başsavcı, İstanbul Adliyesi'nde Başsavcı Fidan'la görüştü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan arasında gerçekleşen görüşme sona erdi. İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan arasındaki görüşme başladı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girip bir daha çıkmamasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki ülkenin başsavcısının görüşmesi başladı. Görüşme öncesi sabah erken saatler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, soruşturmayı yürüten Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ve savcı İsmet Bozkurt ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb'in saat 11.00 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelmesinin ardından heyetler arası görüşme başladı.

Öte yandan heyetin adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının protokol kapısında görüntü alınmasına müsaade edilmedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA