Kaşıkçı cinayetinde 2,5 saatlik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

14 Nisan 2020 Salı 08:37 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 08:37

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Suudi Arabistan Başsavcılığı arasında 29-30 Ekim 2018 tarihlerinde yapılan iki ayrı görüşmeye dair ayrıntılar da yer aldı. Suudi Başsavcısı Suud El Macid, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile İstanbul Adalet Sarayı’nda iki gün üst üste yaklaşık 2 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

SUUDLARA KAŞIKÇI SORUSU

Hazırlanan iddianameye göre İstanbul’da Suudi Başsavcı’nın da katılımıyla 29 Ekim 2018 tarihinde yapılan ilk görüşmede, Kaşıkçı’nın Türkiye topraklarında öldürüldüğü, şüphelilerin yargılama yetkisinin Türkiye’de olduğu bildirilerek iadeleri talep edildi. Aynı görüşmede şu sorular Suudi yetkililere iletilerek cevapların savcılığa iletilmesi istendi: “Kaşıkçı’nın cesedi nerede? Kaşıkçı’nın öldürülme eyleminin planlama aşamasına ilişkin tarafınızca yürütülen soruşturmada tespit edilen herhangi bir bulgu var mı? Yerli işbirlikçi olarak kamuoyuna yansıyan kişi kim?”

İLK CEVAPLARI ‘YOK’ OLDU

Suudi Başsavcı Suud El Macid 30 Ekim tarihinde ikinci kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle görüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı soruları burada da sorularak cevap beklendiği vurgulandı. Suudi yetkililer 1 gün sonra bu sorulara yazılı olarak cevap verdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, yazıda, yerli işbirlikçi olduğu yönünde herhangi bir beyanlarının olmadığı aktarıldı. Suudi yetkililere Kaşıkçı’nın konsolosluğa girişlerine dair görüntü kayıtları, 15 kişilik suikast timinin konsolosluk binası ve rezidansına giriş çıkışları, havalimanları giriş çıkışlarına ait görüntü kayıtları iletildi. Buna karşın Türk adli birimlerinin soru ve talepleri aynı titizlikle karşılanmadı.

HALA PAYLAŞMADILAR

Suudi yetkililer yapılan görüşmelerden 1 ay sonra yazılı bir açıklamayla, Kaşıkçı’nın katillerine yönelik yürüttükleri soruşturmanın ayrıntılarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaştı. Açıklamada, cesedin yerli bir işbirlikçiye teslim edildiğine ilişkin bir şüphelinin ifadeleriyle bir fotoğrafa ulaşıldığı anlatıldı. Ancak söz konusu fotoğrafla ilgili günümüze kadar Suudi yetkililerden herhangi bir paylaşımda bulunulmadı.

GERÇEĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR

Hazırlanan iddianamede Suudi Arabistan Krallığı makamlarının cinayeti ilk etapta reddettikleri, Kaşıkçı’nın dublör kullanılarak savcılığı yanıltmaya çalıştıklarının tespiti üzerine, cinayeti kabul ettikleri vurgulandı. Suudi resmi makamları, Kaşıkçı’nın konsolosluktan ayrıldığına ilişkin yaptıkları açıklamadan vazgeçilerek, kavgada yumruk ile öldürüldüğü açıkladı. Son açıklamalarının ise Kaşıkçı’nın parçalanarak öldürüldüğünü kabul eder nitelikte olduğu vurgulanan iddianamede, “Suudi Arabistan Krallığı yetkilileri ile Başsavcılığı tarafından maktulün öldürülmesi olayı ile ilgili olarak çelişkili ve gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunulduğu anlaşılmıştır” denildi.