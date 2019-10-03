Kaşıkçı katledildiği yerde törenle anıldı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1. yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin katılımıyla Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14’te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma etkinliğinin moderatörlüğünü Middle East Eye Editörü David Hearst yaptı.

Anma törenine, Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz (ortada), Amazon Üst Yöneticisi Jeff Bezos (solda) ile Washington Post gazetesinin Üst Yöneticisi Fred Ryan da (sağda) katıldı.

ETKİNLİĞE KATILANLAR

Anma etkinliğine, Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Andrew Gardner, Mısırlı siyasetçi Eymen Nur, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, DAWN Kurucusu Nihad Awad, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, insan hakları aktivisti Mohamed Soltan ve El Şark Forumu Başkanı Wadah Khanfar konuşmacı olarak katıldı. Anma etkinliğine Amazon’un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO), Washington Post’un sahibi Jeff Bezos da katıldı.

ECELİNİZE MANİ DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cemal Kaşıkçı’nın artık insan haklarına saygının, insan onurunun, özgürlüğün, adaletin sembol ismi haline geldiğini söyledi.

Dünyada Kaşıkçı cinayeti gibi her gün çok sayıda cinayet olduğunu ifade eden Aktay, Suriye’de, Mısır’da, Myanmar’da, Keşmir’de, Libya’da ve Yemen gibi İslam dünyasından ülkelerde çok sayıda cinayet, suikast ve katliamların yaşandığını anlattı. Tarih boyunca Kabil’in Habil’i, Yezid’in Hz. Hüseyin’i katletmesinin sembol cinayetlerden olduğunu ifade eden Aktay, şöyle konuştu: “Bazı analizlerde ‘uluslararası ilişkilerde devletler böyle cinayetler yapar, fazla büyütmemek lazım’ diyenler var. Hayır büyütmek lazım. O, ölümüyle bizi uyandırdı. Çağımızın Kerbelası’nı yaşattı ama ölümüyle bizi uyandırdı. Onu düşüncelerinden korktukları için öldürdüler. Düşüncelerden korkan diktatörlere söylüyoruz; Düşüncelerden korkmak sizin ecelinize mani değildir. ”

CESEDİ NEREDE?

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da Cemal Kaşıkçı’nın temiz bir kalbe sahip, sadık bir dost olduğunu söyledi. Kışlakçı, “halim ve selim” bir insan olarak nitelediği Kaçıkçı’nın iki kez şehit edildiğini dile getirerek, “Önce, onu öldürdüklerinde şehit oldu.”

SESİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Programın moderatörü olan Middle East Eye Editörü David Hearst ise “Cemal’in mesajı çok güçlü. O, bölgesinde bulunan nadir insanlardan bir tanesiydi. Cemal, Suudi Arabistan ve bölgenin ihtiyacı olan, entelektüel bir merakı olan ve yenilikçi düşünceleri ve tecrübeleri olan birisiydi.” dedi.

HAYATIMIN AŞKIYDI

Anma töreninde konuşan Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, evlilik işlemleri için 1 yıl önce Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna geldiklerini hatırlatarak, “Geçen yıl bugün buradaydım. Burada bulunan herkes, Cemal’in iyi bir gazeteci, yazar, eylemci ve iyi bir arkadaş olduğunu bilir ama bana göre o bundan daha fazlasıydı. O benim en iyi arkadaşımdı, en iyi dostumdu, hayatımın aşkıydı” dedi.

ADALET GELMELİ

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, cinayetin aydınlatılarak suçluların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Callamard Şöyle dedi: “Adalet sağlanmalı. Eğer adalet bugün gelmezse yarın ya da daha sonra mutlaka gelmeli:”

BİZ SENİNLEYİZ

Amazon’un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) ile aynı zamanda Washington Post gazetesinin sahibi olan Jeff Bezos da Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’e hitaben yaptığı konuşmada, Cengiz’in güçlü bir kadın olduğunu anlatarak, “Bu hayal bile edilemez bir olayda sen burada konsolosluğun önünde sabırla ve sevgiyle Cemal’i saatlerce bekledin. Ama o hiçbir zaman dışarı çıkmadı. Bilmelisin ki biz buradayız ve seninleyiz, sen bizim kalbimizdesin” dedi.

Uluslararası Af Örgütü Temsilcisi Andrew Gardner de “Onun arkadaşları, nişanlısı bugün burada hep birlikte duruyoruz. Biz adalet için çağrıda bulunuyoruz ve bu çağrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.