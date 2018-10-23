Kaşıkçı soruşturmasında olay yeri inceleme ekibi Suudi konsolosluk aracını arayacak
Kaşıkçı soruşturması kapsamında olay yeri inceleme ekipleri, diplomatik plakalı aracın park halinde bulunduğu Sultangazi'deki otoparka geldi.
- AA
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta inceleme yapılacak.
Olay yeri inceleme ekipleri otoparka geldi.
Dün akşam saatlerinde bulunan araç için olay yeri inceleme ekipleri gelmiş, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yapmıştı.
Ekiplerin araçta inceleme yapmadığı, diplomatik araçta inceleme yapmak için gerekli iznin alınmasının ardından incelemelere yapılacağı kaydedilmişti.
Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi heyeti, inceleme yapılacak diplomatik plakalı aracın bulunduğu Sultangazi'deki otoparka geldi.
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