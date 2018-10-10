Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün gelen uçaklarda 9 kişi vardı ancak uçaklar 13 kişi ile döndü

Suudi Arabistan vatandaşı, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinden sonra kaybolması üzerine en fazla tartışılan konulardan birisi de aynı gün Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 2 özel iş jeti oldu. Saudia Private Aviation (SPA) bünyesinde uçan Suudi tescilli Gulfstream 4 tipi HZ-SK1 ve Gulfstream G450 HZ-SK2 iş jetleri kadar, bu uçaklarla yolculuk edenler de merak konusu.

Ancak kamuoyuna yansıdığı üzere 2 uçak Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye direkt gelmedi. HZ-SK1 tescilli uçak Mısır'ın başkenti Kahire'den boş geldi, aynı gün Türkiye saati ile 18.30'da 6 yolcu ile döndü. Diğer uçak ise Riyad'dan 9 yolcu ile gelip, aynı gün Türkiye saati ile 22.00'de 7 yolcuyla Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a uçtu. Dolayısıyla iki uçakla toplam 9 yolcu İstanbul'a gelerek 2 Ekim'de Türkiye'ye giriş yaptı. Dönüşlerinde ise giden yolcu sayısı 13 oldu.

Uçaklar Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kamuoyuna yansıdığı şekilde hareketlerinden önce aranmadı, fakat normal prosedürler gereği uçak yolcuları ve eşyaları güvenlik kontrolünden ve tarama cihazlarından geçirildi. Şüpheli bir durum da tespit edilmedi. Türk güvenlik yetkilileri Cemal Kaşıkçı'nın kaybolma haberleri üzerine takip eden günlerde havalimanında araştırmalar yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT geniş çaplı bir inceleme çalışmaları yaptığı olayın en önemli taraflarından birisi de 2 uçakla gelenler oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat gelişmeleri takip ettiğini açıklaması ise soruşturmanın en üst seviyede ciddiyetine işaret ediyor. Bu sebeple bu iki uçakla gelenler ve geri dönenler güvenlik güçlerinin üzerinde en fazla çalıştığı hususların başında geliyor.

Suudi Veliaht Prensi, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili iddiaları yalanlarken, Türk hükümetinin istemesi durumunda başkonsolosluk kapılarının açılabileceğini söylemiş, Başkonsolosluk da bina içindeki kameraların çalışmadığını belirterek, konuyu daha da gizemli hale getirmişti. Olaya 2 uçak ve 13 yolcunun da dahil olmasıyla hadise daha geniş bir platformda tartışılmaya başlandı.

(Habertürk)