Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün, konsoloslukta çalışan Türk vatandaşlarına 'işe gelmeyin' talimatı verildiği ortaya çıktı

2 Ekim'de birtakım kağıt işleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğuna giren ve kendisinden bir daha haber alınamayan dünyaca ünlü Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Middle East Eye'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün, konsoloslukta çalışan 28 Türk vatandaşına, "üst düzey bir diplomatik toplantı gerçekleştirileceği" gerekçesiyle işe gelmeme talimatı verildiği öğrenildi.

Washington'dan İstanbul'a yönlendirilmesi tuzak mıydı?

Euronews'in NBC'den aktardığına göre, Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı'nın, boşanma belgeleri almak için önce Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne gittiği, buradan İstanbul’daki başkonsolosluğa yönlendirildiği ortaya çıktı.

Kapı kilitleri değiştirilmiş

DHA'da yer alan bilgilere göre ise, birkaç hafta önce konsolosluk içerisindeki bazı kapı kilitlerinin değiştirildiği ve çalışanların üzerine ses kayıt cihazları ile kameralar yerleştirildiği de ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Konsolosluğundan yapılan açıklamada Cemal Kaşıkçı'nın binadan çıktıktan sonra kaybolduğuna ilişkin açıklama yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise buna tepki göstererek, "Bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Başkonsolosluk 'Buradan çıktı diyerek' kendini kurtaramaz. Konsolosluktan çıktığı ispat edilmeli." ifadelerini kullanmıştı.