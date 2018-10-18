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Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ekipler konsolosluk binasındaki incelemeleri tamamladı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin ve olay yeri inceleme ekiplerinin konsolosluk binasındaki çalışmaları sona erdi.

  • DHA
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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gece başlayan ikinci arama çalışmaları da sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Pazar günü yapılan aramaların ardından dün Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun kaldığı konutta saat 16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona ermişti. Konutta yapılan aramalar devam ederken, polis ekipleri saat 00:00 sıralarında Başkonsolosluk binasına tekrar geçerek aramalara başlamıştı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından, ekipler konsolosluk binasında topladıkları delilleri binanın arka girişinde bulunan kapısından çıkararak olay yeri inceleme ekiplerine ait araca koymaya başladı. 

ÇOY SAYIDA DELİL TORBASININ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Konsolosluk'ta yapılan aramalarda çok sayıda delil elde edildiği görürdü. Torbalara konulan bir çok delil incelenmek üzere emniyete götürüldü. İkinci kez yapılan aramada konsolosluğa ait araçlarda tek tek arandığı öğrenildi. 

POLİS MEMURLARININ ÜZERİNDEKİ KIRMIZI LEKELER DİKKAT ÇEKTİ

Konsolosluk binasında yapılan aramaların ardından delil torbalarının çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti. İlk olarak kan olarak değerlendirilen lekelerin, incelemelerde kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı öğrenildi. 

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