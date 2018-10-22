Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kaşıkçı'nın parmak izleri Başkonsolosluğun en gizli odasında bulundu

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın parmak izleri, Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasının en gizli ve hassas noktası olan özel odada bulundu. İncelemede infaz timindeki kişilerin parmak izlerine de ulaşıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan tarafından öldüğü açıklanan fakat cesedi sır olan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın parmak izleri Başkonsolosluk binasının en gizli ve en hassas noktası olan C Ünitesi'nde bulundu. Bu parmak izleri, Suudi Arabistan'dan gelen ve Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta olduğu gün başkonsolosluk binasında bulunan Suudi istihbaratçıların parmak izleriyle de eşleştirildi. İnfaz timinde yer alan kişilerden bazılarının parmak izlerinin A, B ve C ünitelerinin tamamında çıktığı, Kaşıkçı'nın öldükten sonra, sadece Suudi Arabistan uyruklu kişilerin çalıştığı ve başkonsolosun makamının da bulunduğu C Ünitesi'ne götürüldüğü iddia ediliyor.
 
 
(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nehre düşen araçtaki aileyi kurtardı

Nehre düşen araçtaki aileyi kurtardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA