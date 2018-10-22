Kaşıkçı'nın parmak izleri Başkonsolosluğun en gizli odasında bulundu
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın parmak izleri, Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasının en gizli ve hassas noktası olan özel odada bulundu. İncelemede infaz timindeki kişilerin parmak izlerine de ulaşıldı.
Suudi Arabistan tarafından öldüğü açıklanan fakat cesedi sır olan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın parmak izleri Başkonsolosluk binasının en gizli ve en hassas noktası olan C Ünitesi'nde bulundu. Bu parmak izleri, Suudi Arabistan'dan gelen ve Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta olduğu gün başkonsolosluk binasında bulunan Suudi istihbaratçıların parmak izleriyle de eşleştirildi. İnfaz timinde yer alan kişilerden bazılarının parmak izlerinin A, B ve C ünitelerinin tamamında çıktığı, Kaşıkçı'nın öldükten sonra, sadece Suudi Arabistan uyruklu kişilerin çalıştığı ve başkonsolosun makamının da bulunduğu C Ünitesi'ne götürüldüğü iddia ediliyor.
(Sabah)
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