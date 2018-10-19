Kaşıkçı’yı öldürdükleri düşünülen Suudi timinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazında yer alan suikast ekibinin yeni fotoğraflarına ulaşıldı.

İSTANBUL'A DAHA ÖNCE DE GELDİLER

Bu fotoğraflarda 15 kişilik esrarengiz suikast timinin üyeleri, Havalimanı'ndan çıkarken, pasaport kontrol noktasında ve Genel Havacılık Terminali'nde işlem yaparken görülüyor. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sırasında tespit edilen görüntülere göre, Suudi infaz ekibindeki bazı isimlerin daha önce birçok kez Türkiye'ye giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Ekibin tüm üyeleri İstanbul'un pek çok noktasında âdeta elektronik gözaltına girmiş.

BU FOTOĞRAFLARI İLK KEZ YAYIMLANDI

Suikast timinden tarifeli uçakla Türkiye'ye giren 5 kişinin Havalimanı'ndan çıkış yaparken görüntülerine ulaşıldı. Suikast timinden iki kişi, 1 Ekim Pazartesi günü saat 16.14'te tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na iniyor. Suudi suikastçılar güvenlik kameralarına yakalanıyor. Timden üç kişi ise 2 Ekim saat 01.52'de yine tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na geliyor.

Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda timin üyeleri şunlar: Meshal Saad M Albostani, Salah Muhammed A Tubaigy, Naif Hassan S. Alarifi, Muhammed Saad H. Alzahrani, Halid Aedh G. Altaibi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Waleed Abdullah M. Alsehri, Türki Müşerref M. Alsehri, Mustafa Muhammed M. Almadani.

(Sabah)