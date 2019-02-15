Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. 2018'in kasım ayında işsizlik yüzde 12,3 oldu.
- AA
İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.
İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.
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