Kask hayat kurtardı

IHA 12.02.2020 10:23 - Güncelleme: 12.02.2020 10:23

Edinilen bilgilere göre, Zübeyir S., idaresindeki 02 FS 127 plakalı otomobil ile Mehmet Sait Verişli idaresindeki üzerinde plakası bulunmayan motosiklet, Karapınar Caddesi Trafo Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü, yol ortasına savrulurken kullandığı motosiklet hurda yığınına döndü. Başına taktığı kask sayesinde kafasından darbe almayan ve hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza esnasında Mehmet Sait Verişli’nin başında bulunan kaskın parçalanmasıyla kazanın ne kadar şiddetli olduğu ve kask kullanımının önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.