İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2021 Perşembe / 1 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4331
  • EURO
    10,2319
  • ALTIN
    497.996
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kasksız motosiklete bindiler, polisten kaçarken kaza yaptılar: Bir kişi hayatını kaybetti
Güncel

Kasksız motosiklete bindiler, polisten kaçarken kaza yaptılar: Bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan ve kask takmadıkları belirlenen Mahmut Berk Gönül (23) ile arkasında oturan Onur Güzel (23) yola savruldu. Kazada Güzel, hayatını kaybeden, Gönül ise yaralandı.

DHA14 Mayıs 2021 Cuma 14:39 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 14:39
ABONE OL

Devriye görevi yapan polis ekipleri, saat 10.00 sıralarında, Maliye kavşağında, şüphe üzerine plakasız motosiklettekilere 'dur' ihtarında bulundu.

Uyarıyı dikkate almayan motosiklet sürücüsü, kaçmaya başladı. Polis ekibinin takip ettiği motosiklet, Meryem Ana kavşağı yakınlarında devrildi.

Motosikletten yola savrulan ve kask takmadıkları belirlenen Mahmut Berk Gönül ile arkasında oturan arkadaşı Onur Güzel, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan Onur Güzel, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Mehmet Berk Gönül'ün ise tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, motosiklette yaptıkları aramada, bıçak ve muşta ele geçirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.