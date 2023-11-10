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Kassam Tugayları İsrail'in saldırılarında esirlerden bir kadın askerin öldüğünü duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İsrailli esirler arasında bulunan bir kadın askerin öldüğünü, bir askerin ise yaralandığını duyurdu.

AA10 Kasım 2023 Cuma 00:26 - Güncelleme:
Kassam Tugayları İsrail'in saldırılarında esirlerden bir kadın askerin öldüğünü duyurdu
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Hamas'ın askeri gücü Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız saldırıları sonucunda ellerinde bulunan esirlerden İsrailli bir kadın askerin öldüğünü bildirildi.

Kassam Tugayları, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ni hedef alan bombalı saldırısında İsrailli esirler arasında bulunan Modiin Yahudi yerleşim bölgesinden 19 yaşındaki kadın asker Faul Azai Mark Asiani'nin öldüğü, bir askerin ise orta derecede yaralandığı belirtti.

Bu açıklamanın gerçekliğini belgeleyen bir materyali daha sonra yayınlayacaklarını belirten Kassam Tugayları, konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

İsrail'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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