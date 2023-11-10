Kassam Tugayları İsrail'in saldırılarında esirlerden bir kadın askerin öldüğünü duyurdu

Hamas'ın askeri gücü Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız saldırıları sonucunda ellerinde bulunan esirlerden İsrailli bir kadın askerin öldüğünü bildirildi.

Kassam Tugayları, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ni hedef alan bombalı saldırısında İsrailli esirler arasında bulunan Modiin Yahudi yerleşim bölgesinden 19 yaşındaki kadın asker Faul Azai Mark Asiani'nin öldüğü, bir askerin ise orta derecede yaralandığı belirtti.

Bu açıklamanın gerçekliğini belgeleyen bir materyali daha sonra yayınlayacaklarını belirten Kassam Tugayları, konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

İsrail'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.