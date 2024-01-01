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Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv kentine çok sayıda roket! İsrail'de sirenler çalmaya başladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze Şeridi'nden büyük miktarda roket atması sonucu İsrail'in Tel Aviv kenti ve çevresi ile Gazze sınırı bölgesinde alarm sirenleri çaldı.

AA1 Ocak 2024 Pazartesi 04:10 - Güncelleme:
Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv kentine çok sayıda roket! İsrail'de sirenler çalmaya başladı
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İsrail Ordu Radyosunun haberinde, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine ve orta kesimine doğru büyük miktarda roket atıldığı belirtildi.

Haberde, roket saldırılarının ardından Rishon Lezion, Lid (Lod), Ramle, Bnei Brak ve Sderot şehirleri de dahil olmak üzere Tel Aviv ve çevresindeki bölgeler ile Batı Şeria'nın orta kesimindeki Modiin Yahudi yerleşim yerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Kassam Tugayları da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv şehrini ve banliyölerini M90 roketleriyle bombaladıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Şimdi. Kassam Tugayları, Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv şehrini ve banliyölerini M90 roketleriyle bombalıyor." ifadesine yer verildi.

Kassam Tugayları'nın açıklamasında ayrıca roket atışlarının video görüntülerine de yer verildi.

Kassam Tugayları'nın roket atması sonucu ölen ve yaralanan olduğuna veya hasar meydana geldiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

  • Gazze Saldırısı
  • İsrail Alarmı
  • Kassam Tugayları

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