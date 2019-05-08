Kaş’ta tarihe büyük talan

Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarının giriş bölümü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce paramparça edildi. Bölgede çok sayıda Likya ve Roma dönemlerine ait tarihi yapı, lahit ve kaya mezar bulunurken, definecilerin yaptığı tahribattan en çok lahitler ve kaya mezarları zarar görüyor. Tahribatı tespit eden arkeolog rehber Ümit Işın “Mezarın tahrip edildiği yolda gece gündüz araçlar gelip geçiyor. Bu kaya mezarı tahrip edilirken birilerinin görmemesi olanak dışı. Kültür varlıklarının bulunduğu alanlara birer fotokapan yerleştirmek zor mu? Bu mezar daha önce tahribata uğramıştı” dedi.

CEZALAR YETERLİ DEĞİL

Tahrip edilen mezarın ağzının açık ve define bulunmasının olanaksız olduğunu vurgulayan Işın “Tarih boyunca yıllarca bu mezarlar soyulmuş. Bu tür mezarların içinde hazine bulunacağına inanmak sadece bir hayal ürünü. Ancak insanların hayal güçleri, büyük bir cehaletle tarihi yok ediyor. Defineciler bir dernek bile kurdu. Cezalar caydırıcı değil” diye konuştu.