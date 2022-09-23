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Kaş'taki yangın kontrol altında

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında dün çıkan yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA23 Eylül 2022 Cuma 10:25 - Güncelleme:
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Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki kumul ağaçlandırma sahasında önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden yayılan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, AA muhabirine, yangının ağaçlık alanda etkili olduğunu, herhangi bir yerleşim yerine sıçramadığını belirtti.

Sabah saatlerinde bölgeyi helikopterle kontrol ettiklerini anlatan Demir, "Yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Şu anda herhangi bir tehlike söz konusu değil. Her türlü ihtimale karşı bir helikopterimiz ile araçlarımız bölgeye yakın yerde bekliyor." dedi.

Demir, soğutma çalışmaları sonrası bölgede zarar gören alan tespitinin ardından iyileştirme ve ağaçlandırma çalışmalarına başlanılacağını bildirdi.

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