Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kastamonu'nun merkezinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.