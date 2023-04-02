Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kastamonu'da saat 00.24'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İhsangazi ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 11,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

