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Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA2 Nisan 2023 Pazar 00:35 - Güncelleme:
Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kastamonu'da saat 00.24'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İhsangazi ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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