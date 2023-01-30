İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2023 Pazartesi / 9 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8063
  • EURO
    20,4257
  • ALTIN
    1163.33
  • BIST100
    5096.29
Güncel

Kastamonu'da 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları iddiasıyla aranan 8 hükümlü yakalandı.

AA30 Ocak 2023 Pazartesi 20:26 - Güncelleme:
Kastamonu'da 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı
ABONE OL

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince FETÖ/PDY üyesi oldukları ve silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 8 hükümlü için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Y.T, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ö ve A.A, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.K, E.A. ve E.S, 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.E.Ç. ile 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.C. yakalandı.

Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

  • Fetullahçı Terör Örgütü
  • FETÖ
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.