Kastamonu’da 8 kişi mantardan zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da il merkezinde araziden topladıkları mantarları yiyen Furkan E. (25), Satı K. (57), Şerafettin K. (58), Mehmet Cemil K. (28), Aliye A. (56) ile Taşköprü ilçesinde Selfinaz Y. (45) ve Bozkurt ilçesinde de Anilcan K. (18) ve Hanife K. (36) bir süre sonra rahatsızlandı. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 8 kişi, Kastamonu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kastamonu’da son bir hafta içerisinde 46 kişi, mantar zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere müracaatta bulundu.