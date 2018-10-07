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Kastamonu’da 8 kişi mantardan zehirlendi

Kastamonu’da il merkezinde, Taşköprü ve Bozkurt ilçelerinde 8 kişi daha, yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da il merkezinde araziden topladıkları mantarları yiyen Furkan E. (25), Satı K. (57), Şerafettin K. (58), Mehmet Cemil K. (28), Aliye A. (56) ile Taşköprü ilçesinde Selfinaz Y. (45) ve Bozkurt ilçesinde de Anilcan K. (18) ve Hanife K. (36) bir süre sonra rahatsızlandı. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 8 kişi, Kastamonu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
 
Kastamonu’da son bir hafta içerisinde 46 kişi, mantar zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere müracaatta bulundu.
 

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