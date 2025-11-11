İSTANBUL 19°C / 12°C
  Kastamonu'da annesiyle kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Güncel

Kastamonu'da annesiyle kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı'dan acı haber geldi. Yapılan aramalarda küçük Osman ölü olarak bulundu.

11 Kasım 2025 Salı 12:08
Kastamonu'da annesiyle kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından anne ve oğlunun bulunması için emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürütüyor.

Ekipler arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ve çevredeki 20 köyde yoğunlaştırırken ilk acı haber geldi.

5 yaşındaki Osman Helvacı'nın ölü bulunduğu bildirildi. Anne Helvası ise hala aranıyor.

