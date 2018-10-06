Kastamonu'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü.
- AA
İddiaya göre, ilçeye bağlı Kanlıabat köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden İrfan Kurukalıp ve A. A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, İrfan Kurukalıp bıçakla yaralandı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Kurukalıp'ın cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, A.A'yı gözaltına aldı.
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