Kastamonu'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı
Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan S.Y, kaldığı evde yakalandı.
Emniyete götürülen S.Y'nin FETÖ'yle iltisaklı dershanelerde yöneticilik yaptığı öğrenildi.
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