Kastamonu’da çıkan yangında bir ev kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kapanca köyünde Recep Kaya’ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine köye sevk edilen Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.