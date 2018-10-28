Kastamonu’da çıkan yangında bir ev kül oldu
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayanca köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kapanca köyünde Recep Kaya’ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine köye sevk edilen Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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