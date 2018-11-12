Kastamonu'da dayısı tarafından vurulan kişi yaralandı
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada dayısı tarafından vurulan kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, A.S. ile dayısı N.Y. arasında Plevne Caddesi üzerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, N.Y, yeğeni A.S'ye tabanca ile ateş etti.
Yaralanan A.S, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli N.Y, polis tarafından gözaltına alındı.
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