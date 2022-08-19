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Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü

Kastamonu'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 00:18 - Güncelleme:
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Kastamonu-Taşköprü kara yolu Eşen köyü mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 3 otomobil ile bir minibüs çarpıştı.

Kazada, Şükrü Güler, Veli Özdemir ve Tuncel Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Adem Z, Ziya B, Nezahat G, Mustafa S, Mehmet K. ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüste bulunanlardan Suat Kıroğlu, kazayla ilgili gazetecilere, "Samsun'a gidiyorduk. Karşı şeritten uçarak üzerimize geldi. Önce bizim aracımıza çarptı, ardından arkadan gelen araçlara çarptı. Bize çarptıktan sonrasını biz göremedik. Ancak 300 metre ileride durabildik biz. Aracımız devrilmedi. Şansa el frenini çektik ve gelip burada durduk." dedi.

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