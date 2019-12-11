Kastamonu'da feci kaza: Çok sayıda ölü var
Kastamonu'nun Devrakani ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
- İHA
Kaza, Kastamonu Devrekani yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.
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