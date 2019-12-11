Kastamonu'da feci kaza: Çok sayıda ölü var

Kaza, Kastamonu Devrekani yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.