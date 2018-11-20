Kastamonu'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda örgüt üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu Yahya A.A, Hamid M.S. ve İbrahim H.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.