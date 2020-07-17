İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2020 Cuma / 26 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8695
  • EURO
    7,8552
  • ALTIN
    399.039
  • BIST100
    118766
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Güncel

Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Uluslararası D-100 kara yolunun Kastamonu sınırlarında bulunan bölümde, jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 16:27 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 16:27
ABONE OL

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, Kastamonu 2. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, Tosya 9. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, Taşköprü 19. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi.

D-100 kara yolunda oluşturulan trafik uygulama noktaları ile jandarmaya ait Skorsky helikopterindeki görevlilerce 326 araç ve sürücü kontrol edildi.

Uygulamada, kural ihlali yapan 7 araç sürücüne 2 bin 788 lira idari para cezası uygulandı, 4 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.