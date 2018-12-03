Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Faik Kavkacıoğlu (32) idaresindeki 37 HE 318 plakalı otomobil, Taşköprü ilçesi Alatarla köyü mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen 06 DC 3336 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Faik Kavkacıoğlu ile Canan Kavkacıoğlu (34), Muammer Beslen (30) ve 3 yaşındaki Berat Barış Kavkacıoğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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