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Kastamonu'da orman yangına müdahale edildi

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yol kenarına atılan sigara izmariti sebebiyle ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

IHA11 Mart 2023 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
Kastamonu'da orman yangına müdahale edildi
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Olay, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına atılan sigara izmariti sebebiyle ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan orman yangınına Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğanyurt, Küre ve İnebolu ilçelerinden gelen ekipler müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 1 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

Ormanlık alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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