Kastamonu'da ormanda kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen orman işletme şefi ile 2 kişi tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Tosya ilçesi Çiçek İşletme Şefliği içerisinde ormanda kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan Tosya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kamyon tomruğa ilçedeki bir hızara kesilmeye getirildiği sırada el koydu.
Olayla ilgili Çiçek İşletme Şefi H.D ile 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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