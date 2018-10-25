Kastamonu'da ağabeyini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı
Akçataş köyünde tartıştığı ağabeyi Murat Şahanoğlu'nu (25), av tüfeği ile başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kardeşi Hasan Şahanoğlu'nun (21) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
- AA
Adliyeye sevk edilen Hasan Şahanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adliyeye götürülürken basın mensubunun "neden yaptın" sorusuna zanlı, "Hiç bilerek yapılır mı?" diye cevap verdi.
Hasan Şahanoğlu'nun olayın ardından jandarma ekiplerine ve yakınlarına ağabeyinin intihar ettiğini söylediği, ifadesi alınırken suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.