Kastamonu'da ağabeyini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen Hasan Şahanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliyeye götürülürken basın mensubunun "neden yaptın" sorusuna zanlı, "Hiç bilerek yapılır mı?" diye cevap verdi.

Hasan Şahanoğlu'nun olayın ardından jandarma ekiplerine ve yakınlarına ağabeyinin intihar ettiğini söylediği, ifadesi alınırken suçunu itiraf ettiği öğrenildi.