Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri üç gün önce, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirtilen Irak uyruklu Yahya A.A., Hamid M.S. ve İbrahim H.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.