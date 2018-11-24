Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında 2 ayrı davada yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırıldı

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski bilgisayar mühendisi Mustafa Ö. ile eşi Meltem Ö. ve avukatları katıldı.

Mustafa Ö, duruşmadaki savunmasında suçlamaları reddetti.

Akıllı telefon kullanmadığını savunan Mustafa Ö, "ByLock olduğu iddia edilen telefon eşimin telefonu ama programları ben yüklerdim. Ne eşim ne de ben kesinlikle ByLock yüklemedik ve kullanmadık. Biz, suçsuzuz." dedi.

Meltem Ö. ise böyle bir programın olduğunu bile bilmediğini öne sürdü.

İddianamedeki suçları kabul etmeyen Meltem Ö, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, davaya konu dijital materyallerle ilgili raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İkinci dava

Aynı mahkemede görülen bir başka davanın duruşmasına ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polis Enis G. katıldı.

Enis G. savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u telefonuna arkadaşının yüklediğini söyledi.

Programı kullanmadığını öne süren Enis G, "2015 yılında üniversite son sınıfta örgütle bağımı kestim. Böyle bir şey olsun istemezdim. Ben vatanıma milletime ihanet etmedim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığı, söz konusu suçtan 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırdı.